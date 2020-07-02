Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldıESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi'nin (10), 41 saatlik arama çalışması sonucu sulama kanalına düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı

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ESKİŞEHİR'de kayıp olarak aranan, Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi'nin (10), 41 saatlik arama çalışması sonucu sulama kanalına düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de, Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan otizmli Yusuf, 30 Haziran Salı günü saat 17.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önünden ayrıldı ve geri dönmedi. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alamayan ailesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemesinde İsmet İnönü- 2 Caddesi'nde son görüntülerine ulaştı. Görgü tanıklarının verdiği ifadelerin ardından Uluönder Mahallesi Göletli Park civarında DSİ'nin sulama kanalına düştüğü belirtilen Yusuf için Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' arama yaptı. Ayrıca Bursa'dan iz takip köpeği getirilirken, son görüldüğü noktalarda arama gömleği koklatılarak, çevrede Yusuf'un izi sürüldü. Köpeğin DSİ sulama kanalına tepki vermesi üzerine aramalar, kanal üzerinde yoğunlaştırıldı.

41 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Iraklı Yusuf Gurubi'yi bulmak için dün başlatılan aramalar, gece havanın kararmasıyla sona erdi. Bugün sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan arama çalışmalarında Yusuf'un, saat 10.00 sıralarında, düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşiltepe Mahallesi sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük Yusuf'un cesedi, sulama kanalından çıkılarak, cenaze aracıyla otopsi için Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Arama çalışmalarına katılan ekiplerden AKUT'un operasyon şefi Ercüment Kocabaş, 41 saat sonra Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, 'AKUT olarak itfaiyeden gelen bilgi üzerine arama çalışmalarına katıldık. Yoğun olarak sulama kanalında arama yapıldı. Su seviyesi düşürüldü. Bu sabah maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yer, ilk düştüğü belirtilen noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaö dedi. Iraklı Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AKUT, DAK, AFAD ve diğer arama kurtarma dernekleri de destek verdi. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç de küçük Yusuf'un cansız bedeninin bulunduğu noktaya gelerek bilgi aldı.

Eskişehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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