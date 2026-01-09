Eskişehir'de Kayıp Kevser'in Endişe Verici Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Kayıp Kevser'in Endişe Verici Mesajı

Eskişehir\'de Kayıp Kevser\'in Endişe Verici Mesajı
09.01.2026 15:57
14 yaşındaki Kevser Akan ormanda kayboldu, 'Burada ölüyorum' mesajı attı. Arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de 1 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Kevser Akan'ın bulunması için çalışmalar sürerken, genç kızın dün bir arkadaşına, "Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek için evinden ayrıldı. Ailesiyle saat 20.30 kadar iletişimini sürdüren Akan, akşam olduğunda evine geri dönmedi. Kızlarından dünden bu yana haber alamayan endişeli aile, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine polis ekiplerince, küçük kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

"Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim"

Kayıp kızın annesi Zekiye Akan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Kayıp Kevser'in Endişe Verici Mesajı - Son Dakika

16:20
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kayıp Kevser'in Endişe Verici Mesajı - Son Dakika
