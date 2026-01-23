Eskişehir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağır Ceza

23.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı'nda eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanık A.S., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla öldüren sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. (37) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının, esasa ilişkin mütalaasında, sanık ile maktulün daha önce ilişki yaşadığı, olaydan önce ayrıldıkları, sanığın ısrarla maktulle görüşmek istediği ancak maktulün bunu kabul etmediği belirtildi.

Mütalaada, olay günü sanığın yanında getirdiği bıçakla, aralarında çıkan tartışma sırasında maktulü karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sanığın olay sonrası kıyafetlerini evde değiştirdiği, suç aleti bıçağı ise olay yerinden ayrıldıktan sonra çöp konteynerine attığı ifade edilen mütalaada, sanığın eylemi tasarlayarak ve kadına karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık A.S. savunmasında, pişman olduğunu dile getirerek, "Vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada sanığa "iyi hal indirimi" uygulamadı.

Olay

Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta, yabancı uyruklu S.S.K. (29) ile eski erkek arkadaşı A.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S.K. boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, savcılık incelemesinin ardından S.S.K'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakalamış, Eskişehir'e getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:09:19. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.