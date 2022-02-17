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Eskişehir'de "Komşunu fark et" sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Eskişehir'de "Komşunu fark et" sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı

17.02.2022 13:17
Eskişehir'de "Komşunu fark et" sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir Valiliği ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Eskişehir Şubesi (MÜSİAD) arasında "Komşunu fark et" adlı sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Valiliği ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Eskişehir Şubesi (MÜSİAD) arasında "Komşunu fark et" adlı sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Erol Ayyıldız'ın makamında düzenlenen imza töreninde, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ile protokolün tarafları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İş Kur İl Müdürlüğü, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri de hazır bulundu.

Protokolün amacının salgın döneminde sağlık alanı haricindeki ekonomik, sosyal ve psikososyal etkileri en aza indirmeye katkıda bulunmak, komşuluk bağlarının kuvvetlenmesini sağlamak, toplumsal aidiyetlik, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren selamlaşma kültürünü yaygınlaştırmak, gelir kaybına uğrayan vatandaşlara başta MÜSİAD olmak üzere ekonomik durumları iyi olan kişilerin yardımda bulunmalarını sağlamak olduğu bildirildi.

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Komşunu fark et' sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de "Komşunu fark et" sosyal farkındalık iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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