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Eskişehir'de "Kybele" adlı oyun tarihi Yazılıkaya Midas Anıtı önünde yeniden sahnelendi - Son Dakika

Eskişehir'de "Kybele" adlı oyun tarihi Yazılıkaya Midas Anıtı önünde yeniden sahnelendi

23.08.2021 17:21
Eskişehir'de

Eskişehirli sanatseverlerin yoğun isteği üzerine 21 Ağustos akşamı "Kybele" yeniden seyirci ile buluştu. Tarihi mekanda tiyatro izlememek isteyen sanatseverler oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği ve ilk çağlardan bugüne Anadolu'da yaşayan kadınlara saygı duruşu niteliği taşıyan "Kybele" adlı oyunun ilk gösterimi Yazılıkaya Midas Anıtı önünde Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanan oyun, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçası olan Kybele başta olmak üzere, Antik çağlardan günümüze, yakın coğrafyada adı geçen Artemis, Niobe, Andromahe, Teodora'nın da aralarında bulunduğu tarihi isimleri sahneye taşıyor. Usta rejisör Murat Atak'ın yönettiği oyun, Osmanlı İmparatorluğundan ve yakın tarihimizden kadın karakterleri ve Sabiha Gökçen, Afife Jale, Muazzez İlmiye Çığ, Semiha Berksoy, Türkan Saylan, Bahriye Üçok gibi birçok Cumhuriyet kadınını anarak, saygı duruşunda bulunuyor.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Burcu Tutkun Turan'ın rol aldığı "Kybele" adlı oyun, Eskişehir Senfoni Orkestrası sanatçıları eşliğinde 27 Ağustos Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da saat 21.00'de ücretsiz olarak sahnelenecek.

Eskişehir'de Kybele adlı oyun tarihi Yazılıkaya Midas Anıtı önünde yeniden sahnelendi

Eskişehir, oyunlar, Kybele, Midas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Kybele' adlı oyun tarihi Yazılıkaya Midas Anıtı önünde yeniden sahnelendi - Son Dakika


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