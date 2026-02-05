Eskişehir'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı
05.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. sınıf öğrencisinin darbedilmesi sonucu 4 şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir lisede çıkan kavgada 11. sınıf öğrencisini darbederek omuriliğini ve çenesini kıran, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 zanlı hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama'nın sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilerek omuriliğinde ve çenesinde kırıklar oluşması üzerine gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Başsavcılığın itirazının ardından 4 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'nın sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

3 Şubat'ta, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Y.Z, daha sonra öğle yemeği arasında Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırmıştı.

Bu sırada Altınkama, Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. tarafından darbedilmiş, ensesi ve çenesine darbe alan çocuk, bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarılmıştı.

İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınkama'yı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, burada tedavi altına alınan öğrenci, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:49:36. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.