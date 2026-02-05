Eskişehir\'de Lisede Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir lisede çıkan kavgada 11. sınıf öğrencisini darbederek omuriliğini ve çenesini kıran, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 zanlı hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama'nın sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilerek omuriliğinde ve çenesinde kırıklar oluşması üzerine gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Başsavcılığın itirazının ardından 4 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'nın sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

3 Şubat'ta, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Y.Z, daha sonra öğle yemeği arasında Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırmıştı.

Bu sırada Altınkama, Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. tarafından darbedilmiş, ensesi ve çenesine darbe alan çocuk, bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarılmıştı.

İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınkama'yı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, burada tedavi altına alınan öğrenci, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.