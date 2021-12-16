Eskişehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yalçınkaya idaresindeki 42 TR 029 plakalı minibüs, Karaören Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yalçınkaya ile araçta bulunan Ramazan Yılmaz ve Havva Öksüm, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Havva Öksüm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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