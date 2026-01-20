Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kıl Payı Önlenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kıl Payı Önlenildi

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası Kıl Payı Önlenildi
20.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara sokaktan caddeye çıkan araca çarpmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaşananları anlattı.

Eskişehir'de ara sokaktan caddeye aniden çıkan araca çarpmaktan yaptığı hamle ile kıl payı kurtulan motosiklet sürücünün yaşadıkları kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne, "Yaşına hürmetim var, ama kurtarmasam ne olacaktı biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey olmayacaktı, 2 tane sabinin canını alacaktın" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi üzerinde ilerleyen Ali Koç idaresindeki motosikletin önüne, Mutlukan Sokak'tan kontrolsüz şekilde 26 HK 725 plakalı otomobil çıktı. Durumu son anda fark eden motosikletli bir anlık refleks ile araca çarpmaktan kurtuldu. Yaşanan o anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

"Sana hiçbir şey olmayacaktı, 2 tane sabinin canını alacaktın"

Daha sonra motosikletli aracın yanına giderek sürücüsüne, "Yaşına hürmetim var, eyvallah ama kurtarmasam ne olacaktı biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey olmayacaktı ama 2 tane sabinin canını alacaktın. Görmediysen daha dikkatli olman gerekiyor. Sen bir anda yola çıktın. Niye durmadın" dedi.

Hatasını kabul eden yaşlı araç sürücüsü ise "Özür dilerim görmedim. Allah razı olsun sen de kendini kurtardın. Yani özür dilerim. Kaza yapacaktık. Görmedim özür dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kıl Payı Önlenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:50:58. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Motosiklet Kazası Kıl Payı Önlenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.