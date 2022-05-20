Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi tutuklandı

20.05.2022 20:44
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi tutuklandı

Eskişehir'de annesini silahla öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen zanlı ile azmettirdiği iddia edilen babası tutuklandı.

Eskişehir'de annesini silahla öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen zanlı ile azmettirdiği iddia edilen babası tutuklandı.

Serap Bor'un öldürülmesinin ardından gözaltına alınan oğlu İ.A. (15) ve eski eşi E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı İ.A. ile azmettirdiği öne sürülen babası E.A. tutuklandı.

Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Döndü Çayır'ın (61) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay

Serap Bor (35) dün, Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır ise bu binanın yanındaki kapalı alanda ekmek yaparken pompalı tüfekle vurulmuştu.

Bor olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serap Bor'un oğlu katil zanlısı İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka bir adreste yakalamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi tutuklandı - Son Dakika


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