Eskişehir'de Otobüs Yangını
Eskişehir'de Otobüs Yangını

Eskişehir\'de Otobüs Yangını
21.12.2025 14:51
Eskişehir\'de Otobüs Yangını
Eskişehir'de bir yolcu otobüsü yangına uğradı, 25 yolcu son anda tahliye edildi.

Eskişehir'de seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki 25 yolcu son anda tahliye edildi. Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 şoför ile 1 muavinin bulunduğu yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangında yolcular eşyalarını kurtararak otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
