Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Çalıntı aracın Seyitgazi ilçe merkezine doğru gittiğinin tespit eden ekipler, otomobili bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve içerisinde zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.