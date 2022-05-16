Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

16.05.2022 16:40
Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Çalıntı aracın Seyitgazi ilçe merkezine doğru gittiğinin tespit eden ekipler, otomobili bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve içerisinde zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ordu'da engellilerin askerlik heyecanı Ordu'da engellilerin askerlik heyecanı ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KINA GECESİ

İl Jandarma Komutanlığı, Seyitgazi, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:46:24. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement