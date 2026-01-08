Eskişehir'de Rüzgar Metruk Bina Duvarını Devrildi

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk binanın çatı duvarı, açık otoparka devrildi. Otoparkta hasar gören 6 araçtan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir metruk binanın çatı duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparka devrildi. Devrilen tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Düşen parçalar nedeniyle 6 araç hasar alırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otopark çevresinde önlem alarak, araçların çıkartılmasını sağladı.