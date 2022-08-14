Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

14.08.2022 21:11
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir- Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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