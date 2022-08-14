Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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