Eskişehir\'de Sahte Para İle Dolandırıcılık

Eskişehir'de bir vatandaşa 22 büyükbaş hayvanın satışı sırasında 1 milyon 940 bin TL değerinde sahte para veren şüpheli, jandarma tarafından Ankara'da yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden bir vatandaş büyükbaş hayvan alım satımı esnasında tanımadığı bir şahıs tarafından kendisine verilen nakit paraların sahte olduğunu beyan ederek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüpheliler ve olayda kullanılan araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Jandarma tarafından 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilerek şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR