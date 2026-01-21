Eskişehir'de Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Sahte Para İle Dolandırıcılık

Eskişehir\'de Sahte Para İle Dolandırıcılık
21.01.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir vatandaşa sahte para vererek büyükbaş hayvan satan şüpheli Ankara'da yakalandı.

Eskişehir'de bir vatandaşa 22 büyükbaş hayvanın satışı sırasında 1 milyon 940 bin TL değerinde sahte para veren şüpheli, jandarma tarafından Ankara'da yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden bir vatandaş büyükbaş hayvan alım satımı esnasında tanımadığı bir şahıs tarafından kendisine verilen nakit paraların sahte olduğunu beyan ederek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüpheliler ve olayda kullanılan araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Jandarma tarafından 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilerek şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
DEİK’te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi DEİK'te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

09:21
Luis Suarez, PSG’yi tek başına yıktı
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı
09:13
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray’a dikti
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti
08:36
Merkez Bankası’ndan yeni Papara kararı
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. turda
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
08:16
Trump’tan “suikast“ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 09:34:15. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sahte Para İle Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.