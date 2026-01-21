Eskişehir\'de Sahte Para İle Hayvan Ticareti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımında sahte parayla ödeme yapıldığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişi büyükbaş hayvan ticareti sırasında tanımadığı bir şüpheli tarafından kendisine verilen paraların sahte olduğu yönünde başvuruda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, toplam değeri 1 milyon 940 bin lira olan sahte banknotları piyasaya sürdüğü belirlenen 2 şüpheli ve olayda kullanıldığı değerlendirilen araç, Ankara'nın Sincan ilçesinde tespit edildi.

Soruşturma kapmasında ele geçirilen 22 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "parada sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.