Eskişehir'de Şeker Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Taburcu, 1'i Tedavi Ediliyor

Eskişehir'de şeker fabrikasındaki patlamada yaralanan 5 işçinin taburcu edildiği, 1 işçinin tedavisinin yanık ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana gelmiş, yaralanan H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

"Süreci sendika olarak yakından takip ediyoruz"

Olayla ilgili açıklama yapan Şeker-İş Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, bahse konu işçilerden 5'inin taburcu edildiğini 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini belirtti. Dokuzlar, sürecin döküm aşamasında meydana geldiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Fabrikamızın döküm bölümünde, kalıp ayrılması sonrası cüruf olarak adlandırılan erimiş metalin etkisiyle 6 işçi arkadaşımız yaralandı. Yaralılarımız hastaneye kaldırıldı. 5 işçimiz taburcu edildi, 1 işçimizin ise yanık ünitesinde tedavisi sürüyor. Süreci sendika olarak yakından takip ediyoruz."

Hamit Dokuzlar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR