Eskişehir'de Şeker Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Taburcu, 1'i Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eskişehir'de Şeker Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Taburcu, 1'i Tedavi Ediliyor

02.02.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki şeker fabrikasındaki patlamada yaralanan 6 işçiden 5'i taburcu, 1'i yanık ünitesinde.

Eskişehir'de şeker fabrikasındaki patlamada yaralanan 5 işçinin taburcu edildiği, 1 işçinin tedavisinin yanık ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana gelmiş, yaralanan H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

"Süreci sendika olarak yakından takip ediyoruz"

Olayla ilgili açıklama yapan Şeker-İş Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, bahse konu işçilerden 5'inin taburcu edildiğini 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini belirtti. Dokuzlar, sürecin döküm aşamasında meydana geldiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Fabrikamızın döküm bölümünde, kalıp ayrılması sonrası cüruf olarak adlandırılan erimiş metalin etkisiyle 6 işçi arkadaşımız yaralandı. Yaralılarımız hastaneye kaldırıldı. 5 işçimiz taburcu edildi, 1 işçimizin ise yanık ünitesinde tedavisi sürüyor. Süreci sendika olarak yakından takip ediyoruz."

Hamit Dokuzlar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Şeker Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Taburcu, 1'i Tedavi Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Şeker Fabrikasında Patlama: 5 İşçi Taburcu, 1'i Tedavi Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.