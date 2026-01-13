Eskişehir'de Servis Araçlarına Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 148 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 212 farklı mekan kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 148 servis aracından 6'sının kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 54 kahvehane, 67 market/tekel, 1 oyun salonu ve 90 park/bahçe olmak üzere toplam 212 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 472 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR