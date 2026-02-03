Eskişehir\'de Servis Araçlarına Denetim

Eskişehir'de öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde sürücü ve rehber personel kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 1388 servis aracı denetlendi. Kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ile sürücüsüne, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ceza işlem uygulandı.
Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
