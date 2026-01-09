Eskişehir'de Şiddetli Fırtına Tehlike Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Şiddetli Fırtına Tehlike Yarattı

Eskişehir\'de Şiddetli Fırtına Tehlike Yarattı
09.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına sonrası sarkan metal parça itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kaldırıldı.

Eskişehir'de dün gün boyu etkili olan şiddetli fırtına gece saatlerinde de tehlike saçmaya devam etti; Eskibağlar Mahallesi'nde 5 katlı bir binadan sarkan metal parça, itfaiyenin gece operasyonuyla yerinden kaldırıldı.

Kentte dün hayatı felç eden kuvvetli fırtına, gece saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Eskibağlar Mahallesi Yengi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın üst katlarından yerinden ayrılan uzun metal parça, rüzgarın etkisiyle aşağı sarkarak cadde üzerinden geçen vatandaşlar için büyük risk oluşturdu. Binada yaşayanların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlığa ve şiddetli rüzgara rağmen titiz bir çalışma yürüten ekipler, yüksekten sarkan ve her an düşme riski taşıyan metal parçayı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı. Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen gece operasyonuyla tehlike bertaraf edilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Fırtına, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Şiddetli Fırtına Tehlike Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Şiddetli Fırtına Tehlike Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.