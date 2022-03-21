Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Olay yerinin görüntüsü

Yaralının ambulansa taşınması Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı.

Sefa B, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalış