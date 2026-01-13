Eskişehir\'de Taksi-Dolmuş Kazası

Eskişehir'de bir taksinin dönüş yapan dolmuşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 T 0243 plakalı taksi, 26 M 0100 plakalı dolmuşa henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Tamponu düşen takside ve dolmuşta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
