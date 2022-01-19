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Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpek kayıt altına alındı

19.01.2022 21:37
Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpek kayıt altına alındı

Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpeğin mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tehlike arz eden ırklardan 355 köpeğin kısırlaştırılıp, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedildiğini belirtti.

Pitbul, Dogo Argentino, Japanese Tosa ve Fila Brasilerio ırkları için kayıt tarihinin 14 Ocak'ta sona ediğini anımsatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Ancak, 7 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan tehlike arz eden ırklar ile ilgili genelgenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olması beklendikten sonra kısırlaştırılıp kayıt etme işlemi devam edecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 lira, bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 lira idari para cezası verilecektir."

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Eskişehir, Tarım, Gümüş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de tehlike arz eden 355 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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