Eskişehir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yakalama kararı bulunan M.Ö'nün ilçede bir evde saklandığını belirledi.
Jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesine sevk edildi.
M.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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