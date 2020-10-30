Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 295 bin 717'ye ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin bin 122 adet artarak, 295 bin 717'ye ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 172 bin 718 adeti otomobil, 47 bin 173 adeti kamyonet, 33 bin 385'i motosiklet, 24 bin 361 adeti traktör, 10 bin 796 adeti kamyon, 3 bin 930 adeti minibüs, 2 bin 636 adeti otobüs, 718 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820'ye ulaştı. - ESKİŞEHİR