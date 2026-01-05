Eskişehir'de Trafik Faciası: Sürücü Tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Eskişehir'de kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteye 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Demir, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sürücü Demir'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Muhammed Demir, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturma sürüyor.
