İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de asayiş - Son Dakika

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