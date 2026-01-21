Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Eskişehir'de 16 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 221,41 gram uyuşturucu madde, 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir genelinde tespit edilen 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 15 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 221,41 gram uyuşturucu madde, 87 adet sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan haklarında işlem başlatılan 12 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR