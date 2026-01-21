Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

21.01.2026 18:29
Eskişehir'de 12 şüpheliden 7'si uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 221,41 gram uyuşturucu madde ve 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye çıkarılan 12 şüpheli, savcılık sorguları tamamlanarak nöbeçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 şüpheliden 7'si 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

18:28
