Eskişehir'de yaban domuzları ile mücadele amaçlı sürek avı sona erdi - Son Dakika
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Eskişehir'de yaban domuzları ile mücadele amaçlı sürek avı sona erdi

6 saat önce

Eskişehir'de 2019-2020 av döneminde özellikle mısır tarlalarına büyük zarar veren yaban domuzları ile mücadele amaçlı sürek avı sona erdi.

Eskişehir'de yaban domuzları ile mücadele amaçlı sürek avı sona erdi, System.String[]

Eskişehir'de 2019-2020 av döneminde özellikle mısır tarlalarına büyük zarar veren yaban domuzları ile mücadele amaçlı sürek avı sona erdi.


Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zararlı organizmalarla yapılacak mücadelenin hem orman hem tarım sahalarını ilgilendirmesi halinde, mücadele bu kanun hükümleri çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği halinde yürütülmektedir. Mücadele amaçlı sürek avı, yaban domuzunun gebelik dönemi (16 Şubat-15 Mayıs) hariç olmak üzere yaklaşık 9 ay boyunca yapılabilmektedir. Gebelik dönenimde yaban domuzlarının avlanması yasaktır. 2019 yılı Bitki Sağlığı Uygulama programı kapsamında, kaynağı devlet ormanları olan ve çiftçilerin ürünlerine, kovanlarına veya kendilerine zarar veren ya da zarar verecek kadar popülasyonu artan yaban domuzları ile mücadele amaçlı yapılan sürek avı ilimizde 16 Şubat 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. İlimizde 2019-2020 av döneminde mücadele amaçlı yapılan 9 adet sürek avında 109 adet yaban domuzu itlaf edilmiştir" şeklinde konuştu.


"Yaban domuzlarının tarım arazilerine büyük zararlar veriyor"


Yaban domuzlarının ekili-dikili tarım arazilerine büyük zararlar verdiğini ifade eden Sever, "Zararın büyük olması durumunda çiftçilerimizin kendi imkanları tüfek kullanımı, tel ve çit sistemleri, uyarıcı ve kaçırıcı önlemler kullanmaları) ile arazilerini koruyamadıkları durumlarda muhtarlıklar aracılığıyla bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Gerekli inceleme ve yazışmalar sonrasında ava mani bir durum yoksa mücadele amaçlı sürek avı izni verilmektedir. Çiftçilerimiz konu ile ilgili bilgi almak için il ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler. Tarımsal üretimimizin emektarı olan; çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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