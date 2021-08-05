Eskişehir'de Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri sıcak asfalt serimi işlemine başladı - Son Dakika

Gelecek yıllarda alt yapı ile ilgili sorun yaşanmaması için ESKİ ekipleri, bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını kısa sürede tamamlamıştı.

Doğalgaz, internet gibi alt yapı kurumlarının çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, caddede sıcak asfalt çalışmasına başladı. Üst yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Ali Rıza Efendi Caddesi geniş yolları ve kaldırımları ile modern bir görüntüye kavuşacak.