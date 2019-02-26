Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 eski emniyet personelinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir'deki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 eski emniyet personelinin yargılandığı davada karar açıklandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Ulutaş, Selçuk Karabacak, Baki Kaya ile tutuksuz sanık Gökhan Doğru ve avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Baki Kaya'ya 6 yıl 10 ay 15 gün, Hakan Ulutaş ve Selçuk Karabacak'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Gökhan Doğru'nun ise 2 yıl 1 ay hapsine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:36 Kaynak: AA

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