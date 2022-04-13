Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

13.04.2022 14:26
Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 2 kişiyi rehin alan, 2 kişiyi yaralayan ve jandarma ekiplerince vurularak yaralı yakalanan şüpheli, tedavisinin ardından tutuklandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 2 kişiyi rehin alan, 2 kişiyi yaralayan ve jandarma ekiplerince vurularak yaralı yakalanan şüpheli, tedavisinin ardından tutuklandı.

Mesudiye Mahallesi'nde, 23 Mart'ta yaşanan olayın ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sebahattin Y'nin (22) tedavisi tamamlandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Y. (22), 23 Mart'ta soğan deposunda çalışan Afganistan uyruklu Mahmut Celali'yi bacağından yaralayıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sırasında da 2 kişiyi rehin almıştı.

Rehinelerden İrfan Poltara'yı da ayağından vuran zanlı, jandarma ekiplerinin "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık vermesi üzerine bacağından vurulup yakalanmıştı.

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Eskişehir, Mahmudiye, Jandarma, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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