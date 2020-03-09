Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu - Son Dakika Spor

Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 21'inci haftasında Eskişehir Yunus Emre Spor ile karşı karşıya geldi.

Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 21'inci haftasında Eskişehir Yunus Emre Spor ile karşı karşıya geldi. 8 Mart Pazar günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Anadolu Üniversitesi kazandı.


Anadolu Üniversitesi sahada; Fahri Bağlı, Özkan Can, Suat Gündüz, Yusuf Bayram, Şükrü Topal, Oktay Akkoca, Ayhan Işık, Orhan Doğan, Caner Çolak, Tahir Türker, Gökhan Özkan ilk on biri ile yer aldı.


Maça istekli başlayan Anadolu Üniversitesi, etkili bir oyun ortaya koyarak 35'inci dakikada Ayhan Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında da baskıyı sürdürmeye devam eden Anadolu Üniversitesi, 44'üncü dakikada Caner Çolak'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz, 47'nci dakikada Yusuf Bayram'ın attığı golle maça devam etti ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


"Güzel bir galibiyet aldık"


Maç sonunda açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Murat Kola şunları söyledi:


"Derbi maçı da olsa biz 2 puan avantajıyla çıkmıştık. O yüzden biraz stresli olacağını biliyorduk. Golleri bulduk ve rahatladık. Güzel bir galibiyet aldık. Futbolcularımız inanmıştı ve çok istemişlerdi. Bundan sonraki 5 hafta da daha iyi sonuçlar alıp, en üstlere doğru bitirmeye çalışacağız."


BAL 6. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ligin 22. Haftasında Haymana Belediye Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı

Son Dakika Haberleri
21:07 Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti
21:04 Futbol: Süper Lig
21:03 İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı
21:03 Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
20:52 Maç sonrası futbolculara bıçaklı saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]