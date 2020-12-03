Doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki yüzücü, milli formayı giymek için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Eskişehir'de, doğuştan kolları olmayan 11 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, katıldığı Türkiye paralimpik yüzme şampiyonalarında kazandığı madalyalarla milli takıma seçilme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.

Kentte özel bir okulda tam burslu öğrenim gören Baran Doruk Şimşek, henüz 6 yaşındayken Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak sayesinde yüzmeyle tanıştı.

Branşında 5 yıllık deneyimi olan Baran Doruk Şimşek, şampiyonalarda 50 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 200 metre karışık kategorilerinde gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Baran Doruk Şimşek, kendisine örnek aldığı paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu gibi milli takıma seçilip yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak için gün sayıyor.

Antrenman yaptığı havuzda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Baran Doruk Şimşek, 6 yaşında başladığı yüzmeyi hiç bırakmadığını belirterek, sporun kendisine çok fazla katkı yaptığını vurguladı.

Eğitmenlerinden, kulübünden ve arkadaşlarından çok şeyler öğrendiğini anlatan Baran Doruk Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suyun içindeyken kendimi özgür hissediyorum. Sanki engelim yokmuş gibi yüzüyorum. Yüzerken heyecanlanıyorum. Yarışmayı seviyorum. Birçok derecem var. 50 metreyi 56 saniyede yüzebiliyorum. Hocam '55 saniyede yüz' diyor ama her zaman 56 saniyede kalıyorum. Saniyeyi düşürmek için çalışıyorum.

Paralimpik yüzücü Beytullah ağabeyimi geçmek istiyorum. Hatta geçeceğim diye umutlanıyorum. Sümeyye ablamla da aynı kulüpte bulunmak beni mutlu ediyor. O da bana çok şeyler katıyor, beni cesaretlendiriyor. Onu onurlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Havuzun başına geldiğimde kendimi Beytullah ağabeyim gibi hissediyorum. Milli takımda ülkemi temsil etmek istiyorum. Hedefim paralimpik oyunlarında yarışmak."

Türkiye şampiyonalarında şimdiye kadar ikinci ya da üçüncü olduğunu aktaran Baran Doruk Şimşek, birinci olmayı çok istediğini ifade etti.

Kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Baran Doruk Şimşek, "Bazen madalyalarımı takıp sokağa çıkarak hava atıyorum." diye konuştu.

Bayrak: "2024'te Paris'teki paralimpik oyunlarına katılabileceğini düşünüyorum"

Antrenör Mehmet Bayrak, 5 yıl önce tanıştıklarında Baran Doruk Şimşek'in yüzme bilmediğini, antrenmanlara başladıktan iki gün sonra yüzmeyi öğrendiğini kaydetti.

Baran'ın klasmanında Beytullah Eroğlu gibi çok başarılı bir sporcunun bulunduğunu dile getiren Bayrak, "Bir yarışmada Beytullah ağabeyini de geçecektir. O doğrultuda çalışmalarını yapıyor. Baran'ı Sümeyye ablası gibi paralimpik milli takımına kazandırmak istiyoruz. Şu anda 13 yaşında olmadığından milli takımda yer alamıyor. Baran'ın 2024'te Paris'teki paralimpik oyunlarına katılabileceğini düşünüyorum. İlerleyen yıllarda ismini çok fazla duyuracak. Baran, çok zeki bir çocuk." ifadelerini kullandı.