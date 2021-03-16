Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği'nden sergi ve söyleşi - Son Dakika

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) Başkanı Semra Bayar, 2013 yılından bu yana her yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü onuruna mart ayının tüm etkinliklerini kadın fotoğrafçılara ayırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda 19 Mart'ta "Yaşayan Kadınlar" fotoğraf grubunun "Selfportre 2" adlı sunum ve söyleşisi, 26 Mart'ta ise Funda Can Çuvalcı'nın "Klasik Fotoğraf Metinlerine Günümüzden Bir Bakış" sunum ve söyleşisinin yer alacağını kaydetti.

EFSAD'ın "Bir Ses Ver Fotoğraf" grubu hakkında bilgi veren Bayar şunları kaydetti:

"2016 yılında EFSAD bünyesinde 13 kadın fotoğrafçının bir araya gelerek kurduğu grup, kurulduğu günden bu yana her yıl farklı bir konuda proje üretmeye devam ediyor. Kavramsal çalışmalardan oluşan ve grupla aynı adı taşıyan ilk projeleri fotoğraf gösterisi ve farklı mekanlarda sergilemelerin yanı sıra Ulusal basında da yer aldı. İlk projelerinde bir ses ver dedik, azdık çok olduk, çoğaldıkça, çok sesliliğin erdemini, güzelliğini gördük, fikirlerimizi paylaştıkça, farklılıklarımızdan oluşan zenginliği yaşadık."?????