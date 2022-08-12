Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika
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Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

12.08.2022 12:00
Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, gece etkili olan sağanak nedeniyle 40 mevsimlik tarım işçisinin çadırları, sular içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, gece etkili olan sağanak nedeniyle 40 mevsimlik tarım işçisinin çadırları, sular içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Sivrihisar'ın Benlikuyu Mahallesi mevkisinde, 40 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadırları, gece aniden bastıran şiddetli yağmurda su bastı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan incelemede çadırların, içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Çadırlarına giremeyen mevsimlik tarım işçileri de geceyi bölgedeki araçlarında geçirdi. Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45'inci Şube Şefliği tarafından olası yeni su baskınlarına karşı bölgede iş makineleriyle çalışmalara başlandı.


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Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi Sivrihisar'da sağanak, tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu
Kaynak: DHA

Sivrihisar, Hisarcık, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki sağanakta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı - Son Dakika
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