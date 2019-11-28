Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği ile bir araya geldi.



Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği'nin yönetiminin değiştiğini belirten Emre Mangaltepe, Başkan Kurt ile tanışmaya geldiklerini söyledi. Dernek faaliyetleri ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi veren Mangaltepe, lületaşı ve el sanatlarına verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Emre Mangaltepe ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kazım Kurt, dernek çalışmalarında başarılar diledi. Alpu'ya yapılmak istenen kömürlü termik santrali ile beyaz altın olarak bilinen lületaşının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Kurt, "Dünya'da en iyi lületaşı bizim topraklarımızda çıkarılıyor. Bu değerin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Lületaşı, birbirinden güzel el sanatlarına dönüşmeye devam edecek. Bu nokta da sanatçılarımızın kendilerini geliştirerek, lületaşından farklı eserler oluşturması gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR