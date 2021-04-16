Eskişehir ormanlarında yaban hayvanlarının su ihtiyacı karşılandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri milli parklarda ve korunan alanlarda yaban hayvanlarına su temin çalışmalarına devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan korunan alanlarda yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek ve o bölgelerde kaynak değeri oluşturan yaban hayvanlarını alanda tutabilmek için sulama alanları oluşturduklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen projeyle yapılan kontrollerde su kaynaklarının yetersiz olduğu belirlenen Eskişehir Beylikova-Mihalıççık- Sivrihisar ilçeleri arasında bulunan ormanlarda yaban hayatının su ihtiyacı karşılandığını belirten Yıldız, "Proje kapsamında bölgede bulunan keson kuyuya montajı yapılan motopompun elektrik ihtiyacı güneş panelleriyle karşılandı. Suyun kanaletlere aktarılması sağlanarak doğal hayatın kullanımına sunuldu." ifadelerini kullandı.