ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz - Son Dakika
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ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

6 saat önce

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruzTASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı.

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı. Gülal, "İşçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme ise 16 Milyon 217 bin lira" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entil Fabrikası'nda düzenlenen programa, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. TMSF Başkanı Gülal, işçilerin alacaklarının hem hukuki hemde finansal sorunlarını aşarak bugün itibariyle ödemeye başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 6-7 aydır Entil işçilerinin alacaklarının ödenmesini teminen bir çalışma yürütüyoruz. Bugün bu çalışmanın güzel sonuçlarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Entil'deki bir takım işçi arkadaşlarımız, Entil şirketinin ekonomik sorunları ve bir takım başka sebeplerle işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Biz bu süreçte, bu işçi kardeşlerimizin haklarının ödenmesi ile alakalı 'ne yapabiliriz?' diye gerek TMSF çalışanları ve yöneticileri, gerek sendika başkanımız ve Yavuz bey ile bir ortak irade ortaya koyarak bu sorunu çözme yönünde bir yaklaşım sergiledik. Tabii bu artık sosyal bir sorumluluktu bizim adımıza. Biz, 'işçinin alın teri soğumadan ödemesini yapın' inancının mensupları olarak, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye ciddi bir irade ortaya koyduk ve bunun gerek hukuki, gerekse finansman boyutunu aşarak işçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Toplamda yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 Milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 Milyon 335 bin lira. Bizim bu iş birliğinden son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu dönemde ülkemizde güzel haberlere ihtiyaç vardı. Hakikaten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını almalarından son derece memnun olduğumuzu da ifade ederek başta sendika başkanımıza, yöneticilerimize, Yavuz Zeytinoğlu'na ve TMSF yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum."

'HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Burada yıllardır çalışan, emek akıtan ve üretimde bulunan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sorunun çözümü noktasında, bu noktaya getiren sendikamız, TMSF başkanımız ve Yavuz bey'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, işçilerin alacaklarının ödeme talimatını içeren belgeyi imzalayarak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi.

ESKİŞEHİR TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

Eskişehir, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:37 Kaynak: DHA
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