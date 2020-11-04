Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 119 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 119 bin fidan dikilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 81 il merkezi ve 922 ilçede gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde 36 bölge belirlendi.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, gerekli pandemi tedbirleri alınarak kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinden katılım sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, orman varlığını artırmak, ağaç sevgisi i aşılamak, çevreye olan duyarlılığı yükseltmek için tüm ülkede eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını bildirdi.

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bütün hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Temel, şunları kaydetti:

"Toprak işlemelerini yaptık, fidan çukurları açılıyor. Son iki günde de fidanları sahaya nakledeceğiz. Yaklaşık 120 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Fidan dikimi için Eskişehir'de 22 ayrı lokasyon hazırlandı. 123 hektarlık sahaya toplam 88 bin fidan dikilecek. Protokolün katılacağı tören, Gülpınar Mahallesi'nde yapılacak.

Afyonkarahisar'da ise 14 ayrı lokasyonda, 25 hektarlık sahaya 31 bin fidan dikilecek. Ana tören yeri Saraydüzü Ağaçlandırma Sahası'nda olacak."

Temel, isteyen herkesin "www.gelecegenefes.com" internet sitesinden kendi adlarına fidan sahiplenebileceğini sözlerine ekledi.