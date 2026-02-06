Eskişehirli Adamın Cenazesi Ailesiyle Bulundu

Yaşadığı Belçika'dan gezmek için geldiği İstanbul'da şüpheli bir şekilde ölünce kimsesizler mezarlığına defnedilen Eskişehirli adamın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketine defnedildi.

Aslen Eskişehir Sivrihisarlı olan ve Belçika'nın Gent şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Ömer Karabulut, gezmek için geldiği İstanbul'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi, İstanbul'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. Yakınlarının durumu öğrenmesi sonrası Karabulut'un cenazesi, gömüldüğü mezardan çıkarılarak Eskişehir'e getirildi. Cenaze, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Dilek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karabulut Asri Mezarlığına defnedildi. - ESKİŞEHİR