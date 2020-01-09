Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi. - Son Dakika

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Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.
6 saat önce
Eskişehirli ünlü sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
Eskişehirli ünlü sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi. Yeşilçam sanatçısı Cüneyt Arkın Twitter' dan yayınladığı mesajda "Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz Şad Olsun. Yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi. - ESKİŞEHİR
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