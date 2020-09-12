Eskişehirspor: 1-0

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında Ankaraspor sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 59'uncu dakikada Erdem Çetinkaya kaydetti. Ankaraspor'da 16 yaşındaki file bekçisi Bayram Kılıç ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak genç kaleci, maçın 35'inci dakikasında elinden sakatlanınca, yerine Kerem Vergilier oyuna dahil oldu.

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