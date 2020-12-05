Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika

Eskişehirspor: 2-0

05.12.2020 16:25
Eskişehirspor: 2-0, System.String[]

STAT: AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xxx), Diarra (xx), Sadi (xx) (Dk. 46 Milinkovic xxx), Hayrullah (xxx), Mehmet Taş (xxx), Erol Can (xxx), Sergio Junior (xxx) (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin (xxx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xxx), Diarra (xx), Sadi (xx) (Dk. 46 Milinkovic xxx), Hayrullah (xxx), Mehmet Taş (xxx), Erol Can (xxx), Sergio Junior (xxx) (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 72 Muhammed Himmet x), Uzodimma (xx) (Dk. 72 Tavares x), Eren (xx) (Dk. 86 Yasin)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x), Bilal (x), Furkan (x), Mevlüt (x), Bedirhan Altunbaş (x) (Dk. 53 Alperen x), Tolga (xx), Furgan (x) (Dk. 71 Sholaja x), Mehmet Özcan (xx), Talha (xxx), Onur (x) (Dk. 81 Onurhan x), Alimi (x)GOLLER: Dk. 65 Eren, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)SARI KARTLAR: Hayrullah, Erol Can (Giresunspor)- Furgan (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Ligi'nde Giresun'da oynanan maçta Giresunspor, Eskişehirspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.15'inci dakikada Kerem'in kullandığı serbest atışta defanstan dönen topa Sergio vurdu, kaleci köşeden kornere gönderdi.23'üncü dakikada Diarra'nın pasında topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.33'üncü dakikada Eskişehirspor kalesi önünde yaşanan karambolde 4 oyuncu topa dokunamadı. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Hayrullah vurdu, top auta gitti.37'nci dakikada Talha'nın pasını alan Alimi, ceza sahasına kadar inip geriye çıkardığı topu Onurcan kontrol etti.38'inci dakikada defanstan atılan topu alan Uzodimma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ekrem göğsüyle topu uzaklaştırdı.43'üncü dakikada Sergio'nun ortaladığı topa Caner Hüseyin vurdu, top auta gitti.47'nci dakikada Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa sahip olan Talha'nın vuruşunda kaleci Onurcan başarılıydı.65'inci dakikada Milinkovic'in kullandığı serbest atışta Eren Tozlu topu kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.68'inci dakikada Eren'in derinlemesine gönderdiği topu alan Sergio, iki oyuncuyu oyundan düşürdükten sonra vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.80'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Talha'nın çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.85'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eren'in vuruşunda kaleci Ekrem topa sahip oldu.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.


- Giresun
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0
Eskişehirspor: 2-0

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehirspor, Giresunspor, Erol Can, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü         
16:22
Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
16:06
Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi         
15:28
Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti         
14:42
Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu         
14:37
Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor         
13:53
Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı         
12:39
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu         
12:19
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 16:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei