Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası uygulamaya konuldu
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası, Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) uygulamaya konuldu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:32 Kaynak: İHA
(FIFA) tarafından Sebastian Pinto
'nun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Eskişehirspor
'a verilen eksi 6 puan cezası, Türkiye Futbol Federasyonu
'nca (TFF) uygulamaya konuldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir, lige -6 puanla başlıyor. TFF resmi internet sitesinde bulunan puan tablosunda Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılı camia, pazartesi günü oynanacak olan keçiörengücü maçını kazanarak cezanın getirmiş olduğu dezavantajı kapatmak istiyor. - ESKİŞEHİR
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