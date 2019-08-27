Eskişehirspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor
51 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerin Eskişehirspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:05 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerin Eskişehirspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Eskişehirspor, 33 futbolcu bulunan kadrosunda Teknik Direktör Fuat Çapa'nın isteği üzerine daralmaya gidiyor. Bu kapsamda Siyah-kırmızılı takım Hakan Aslantaş ve Hasan Ulaş Uygur'dan kendilerine takım bulmalarını istedi. Başakşehir'den kiralanan Mete Kaan Demir ise İstanbul ekibine geri gönderildi. - ESKİŞEHİR
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