Eskişehirspor'da kongre ertelendi

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda Eskişehirspor üyeleri başkanlık seçimi için bir kez daha bir araya geldi. Yeterli çoğunluk sağlanması için yaklaşık 500 üyenin kongreye katılması gerekirken, yalnızca 66 üye kongrede yer aldı. Bunun üzerine Seçimli Genel Kurul, 24 Kasım Pazar gününe ertelendi.



Öte yandan 24 Kasım tarihinde yapılacak genel kurulda başkanlık için iş adamı Rıza Soydaş isminin geçtiği öğrenildi.