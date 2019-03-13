Eskişehirspor'dan Fuat Çapa Eleştirilerine Yanıt

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, zor bir fikstürü geride bıraktıklarını belirterek Fuat Çapa'nın haksız eleştirildiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, zor bir fikstürü geride bıraktıklarını belirterek Fuat Çapa'nın haksız eleştirildiğini söyledi. Köksal, Çapa'nın transfer döneminde kendisine gelen bir teklifi de reddederek takımda kaldığını açıklayarak, "Fuat Çapa ile uzun soluklu çalışma arzusundayız" dedi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, takımın son haftalardaki kötü gidişiyle ilgili olarak sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Takımın tekrar çıkışa geçeceğinin altını çizen Köksal, "Eskişehirspor zor günlere rağmen bizi yalnız bırakmayan bir taraftar kitlesiyle Türkiye'ye örnek olmuş bir kulüp. İnşallah bu zorlu süreci başta cuma günkü Altınordu maçıyla tekrar çıkışa geçeceğimiz bir hafta olsun diliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu olarak verilmesi gereken bütün destekleri teknik ekibe ve takıma veriyoruz. İyi bir sonuçla tekrar çıkışa geçip taraftarımızın arzuladığı noktada iyi bir çıkış başlangıcı olacak. Eskişehirspor'un son 3-4 yıldır çektiği sıkıntılar bir yana bugünkü geldiği noktaya inançla, azimle geldi, birliktelikle geldi, yokluğun vermiş olduğu güçle geldi. Allah'ın izniyle de bu girdiği türbülanstan çıkacaktır" dedi.



"Fuat Çapa'yı 1-2 maçla değerlendirmek çok büyük haksızlık olur"



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'ya gelen eleştirilere cevap verip sabırlı olunması gerektiğini aktaran Köksal, "Eskişehirspor'un dünü ve yarını iyi planlaması lazım. Fuat Çapa 31 Ağustos'ta bıraksaydı Eskişehirspor neredeydi? Bugün 15-16 transfer yapıldıysa, bu çocukların burada kalıp, dışarıda antrenman yapıp kulüpte devam etmeleri kime bağlı? Fuat Çapa'yı 1-2 maçla değerlendirmek çok büyük haksızlık olur. Biz tabi ki takımın kötü gitmesiyle ilgili konuşuruz, ama şunu oynat, bunu oynat gibi sorular sormamız bana göre olmaması lazım. Çok zorlu bir fikstür, çok zorlu bir 6 hafta geçirdik. Eğer dediklerimiz olsaydı bugün play-off hedeflerimiz olacaktı. Bandı 2 ay önceye alıp kayyum mu gelecek, yönetim boşluğa mı düşecek, gerçekten transfer açılacak mı? Biliyorsunuz son 4 gün kala transfer tahtasını açtık. Biz Ocak ayının başında tahtayı açmış olsaydık Giresun ve Balıkesir maçlarında çok farklı sonuçlar alabilirdik. Ben bütün herkesi sabırlı olmaya davet ediyorum. Bu konuda İngiltere'de bir teknik direktör 20 yıl görev yapıyor, şampiyonluk yok, ama orada kulübün geleceğe olan bir güven ortamı var, biraz sabırlı olmak lazım" diye konuştu.



"Fuat Çapa yüklü miktarda gelen teklifi reddetmişti"



Son olarak Fuat Çapa ile ilgili bilinmeyen bir anısını paylaşan Köksal şunları söyledi;



"Tam ara transfer dönemi yeni başladığında Süper Lig takımlarından teklif gelmişti. Yan yana oturuyorduk ve verdiği cevap Eskişehirspor taraftarları için çok önemli bir cevaptı. 'Burada bir onur mücadelesi var. Ben asla bu onur mücadelesini bırakıp başka bir takıma gidemem' deyip çok yüklü miktarda gelen teklifi reddetmişti. Ben o konuşmaya şahit olduğumda icra kurulunda yardımcı olan bir gönüllüydüm. Bizim kadro derinliğimiz istediğimiz alanlara transfer yapamasak da iyi veya kötü 30 kişilik bir kadroya ulaştık. Hocamız Hatay maçından beri çalışmalar yapıyor. Yeni bir kadro düzenlemesine gidecek mi gitmeyecek mi hepimiz Altınordu maçında göreceğiz. Belki sıradan olacak ama biz kulüp olarak Fuat Çapa ile uzun soluklu çalışma arzusundayız." - ESKİŞEHİR

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