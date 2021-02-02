Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor - Son Dakika

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor

02.02.2021 00:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor, System.String[]

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda oynayan Serhat Parıl, yeni bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle diziye katılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizi diğer yandan da kadrosuna yeni oyuncular katarak güçlendiriyor.

BOL AKSİYONLU BİR GİRİŞ YAPACAK

Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Serhat Parıl, 180'inci bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor. Parıl, Hızır'ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama-tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur.

DİZİLERİ

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017- Seven Ne Yapmaz

OYUNLARI

Yalancı Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın (film)

Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

Gardiyan - Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

Orman Çocuğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor

Muhteşem Yüzyıl, Medcezir, Tiyatro, Reyting, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Yarımadayı vuracak İtalyan ekibi Parma, Beşiktaşlı Domagoj Vida için teklif yaptı Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
İzmir'de beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha İzmir'de beşik gibi! Gün boyu sarsılan kentimizde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha         
00:05
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak         
23:19
Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor         
22:53
Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat         
22:21
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan 159 eylemci gözaltında Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan 159 eylemci gözaltında         
21:55
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor         
18:17
Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi         
15:39
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 00:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei