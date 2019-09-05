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Eskrim şampiyonası tam gaz

20 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen '100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası' devam ediyor.

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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen '100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası' devam ediyor.


4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen heyecan dolu turnuvaya 27 ilden 953 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada farklı kategorilerde dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. bSporculara madalyaları ve başarı belgelerini Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin ve Müsabaka Gözlemcisi U.A. Hakem Cem Oray takdim etti. Heyecan dolu şampiyona yarın sona erecek. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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